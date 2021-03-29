По состоянию на понедельник, 29 марта ,ЦИК обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Победу с большим отрывом от оппонентов получил городской голова города Доброполье Андрей Аксенов.

Андрей Аксенов набрал 65,6% голосов. Его ближайший оппонент Владимир Рыбин из "Партии Шария" имеет 13% голосов. На третьей позиции - Юлия Кузьменко из "Европейской солидарности" (6,69%).

Четвертое место занимает Виктория Шилова из политической партии "Держава" - 4,08%. Александр Бондаренко от партии "Слуга народа" набрал 3,02%.

Напомним, 28 марта 2021 года на двух одномандатных избирательных округах состоялись довыборы в Верховную раду Украины. Голосование проходило на округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области. На Прикарпатье баллотируются Вирастюк, Звиробий, Шевченко и Кошулинский.

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