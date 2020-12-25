Промоутер украинского боксера, экс-чемпиона в леком весе - Василия Ломаченко - Top Rank Боб Арум рассказал, кто может стать потенциальными соперниками Василия Ломаченко в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Как отметил Боб Арум, будущий оппонент Ломаченко будет напрямую зависеть от того, в какой весовой категории решит продолжать карьеру украинец.

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Таже он добавил, что сейчас для Ломаченко в приоритете - здоровье, он должен пройти полную реабилитацию после операции на плече, только после этого станет известно - в каком весе боксер продолжит карьеру.

Мы должны позволить Ломаченко залечить плечо, у него была еще одна операция. Еще в начале года я собираюсь поговорить с ним, чтобы понять, что он хочет делать. Хочет ли он остаться в легком весе или перейдет во второй полулегкий вес.

По его словам, в каждом из дивизионов - в легком весе или полулегкий, где Василий не испытывал никаких проблем, есть достойные бойцы, с которыми может встретиться украинец.

В начале 2021 года я собираюсь поговорить с ним, чтобы узнать о его дальнейших планах: хочет ли он остаться в легком весе или опуститься во второй полулегкий, где у него не было проблем. Там у нас есть победитель чемпионского боя Мигель Берчельт – Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон и другие достойные боксеры. В легком дивизионе мы можем попробовать провести поединок против одного из молодых: Девином Хэйни или Джервонтой Дэвисом. Так что мы посмотрим. Мне нужно знать, что Лома планирует делать в следующем году

Как ранее сообщалось, менеджер Василия Ломаченко - Эгис Климас заявил о том, что спортсмен может сменить весовую категорию и перейти в супер-легкий вес.

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