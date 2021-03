Американский разработчик роботов Boston Dynamics представил нового робота Stretch, который предназначен для перемещения грузов на складах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Робот может передвинуть до 800 ящиков в час весом до 23 кг каждый и способен работать до восьми часов без подзарядки.

Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch - our new case handling robot - move, groove and unload trucks.



Read the announcement. https://t.co/5B7wDDKC38 pic.twitter.com/i3Dsoz9Tq8