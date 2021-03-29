Boston Dynamics представила нового робота (видео) [ Редактировать ]
Источник: Boston Dynamics
Американский разработчик роботов Boston Dynamics представил нового робота Stretch, который предназначен для перемещения грузов на складах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Робот может передвинуть до 800 ящиков в час весом до 23 кг каждый и способен работать до восьми часов без подзарядки.
Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch - our new case handling robot - move, groove and unload trucks.— Boston Dynamics (@BostonDynamics) March 29, 2021
Read the announcement. https://t.co/5B7wDDKC38 pic.twitter.com/i3Dsoz9Tq8
Робот Stretch передвигается на специальных колесах, а камеры и датчики служат для отслеживания положения в пространстве. Грузы он передвигает с помощью роботизированной руки с большой подвижностью и присосками.
В Boston Dynamics считают, что Stretch поможет автоматизировать работу на складах, где нет развитой инфраструктуры. Компания находится в поиске клиентов для тестирования робота-погрузчика, случае успешных испытаний в 20222 году начнется его коммерческий выпуск.
Ранее сообщалось, что робот Boston Dynamics замерил радиацию в Чернобыльской зоне.
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