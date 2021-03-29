"Паспорт вакцинації" представили у Євросоюзі. Сертифікат добровільний і міститиме інформацію про вакцину, наявність антитіл, а також про те, чи хворіла людина на ковід. Діятиме документ із 15 червня.

Саме тоді, згідно з планом, громадяни ЄС матимуть вільний доступ до щеплень. Аналогічна розробка є і в Сполучених Штатах. Про це та інше - докладно розкажуть колеги.

Мобільний додаток із QR-кодом так, найімовірніше, виглядатиме документ, що підтверджує щеплення у Сполучених Штатах. Про це пише видання Вашингтон Пост. Ті, хто не має смартфона, повинні будуть роздрукувати сертифікат. Послуга безкоштовна.

Водночас в уряді хочуть, аби медичні дані громадян були захищеними і їх неможливо було підробити. На сьогодні у США третина американців отримала хоча б одну дозу вакцини. Щеплення роблять трьома препаратами власного виробництва - "Пфайзер", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон". Президент Байден заявив, що до літа мають вакцинувати все доросле населення країни.

* * *

У Чехії виявили нову мутацію COVID-19. Науковці компанії у місті Брно продовжують дослідження, але уже заявляють, що новий вид не є небезпечнішим за британський, чи південноафриканський штами, які раніше вже виявили у країні. Водночас наявні вакцини проти нього ефективні. Мутація вірусу - природне явище.

Різновиди сарс-ков-2 поки виявляють здебільшого методом секвенування в лабораторних умовах. Наразі відомо також про бразильський варіант, інші штами також діагностували, зокрема, у Франції та Фінляндії.

* *

Масове щеплення від COVID-19 почалося в Албанії. У столиці Тирані прямо на центральній площі встановили два намети для людей похилого віку. Країна отримала майже двісті тисяч доз вакцини китайської фірми "Сіновак", по сто тисяч доз від "Астразенека" та "Пфайзер".

Поспішають ще й через те, що скоро починається туристичний сезон. До сьогодні вже вакцинували 65 тисяч медичних працівників, людей старших за 80 років, а також шкільних вчителів. Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що 3 мільйона громадян мають прищепити до кінця року. Крім того, "Sinovac" планує побудувати в Албанії завод з виробництва різних вакцин.

* * *

Президент Венесуели Ніколас Мадуро готовий обмінювати нафту на вакцини. Про це він написав у своєму твіттері. Паливо можуть відправляти безпосередньо у країни, де виробляють препарати. Водночас Венесуела знаходиться під санкціями США. Всі танкери, що здійснюють вивезення нафти з портів Венесуели, а також компанії, які володіють цими суднами, можуть потрапити під них.

Тому інший шлях для країни отримати вакцини через глобальну програму "Ковакс". Тиждень тому у країні вже почали робити щеплення людям препаратом китайської фірми "Сінофарм", а також російською та кубинською вакцинами.