Правоохоронці оголосили в розшук ексголову "ПриватБанку" [ Редактировать ]
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 мільярдів гривень перед націоналізацією Привату наприкінці 2016 року.
Нагадаємо, в лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень "ПриватБанку" шляхом зловживання службовим становищем. Перед цим в Києві у цій справі затримали колишнього заступника Дубілета Володимира Яценка. Правоохоронці спромоглися посадити літак, на якому той намагався вилетіти до Австрії. Зрештою, Яценка відпустили під заставу в розмірі понад 52 мільйони гривень.
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