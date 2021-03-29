Можна скільки завгодно критикувати дії чиновників щодо боротьби з пандемією, втім, не слід забувати й про громадян, які здебільшого нехтують правилами, навіть якщо йдеться про здоров'я та безпеку.

Як населення країни ставиться до ризиків інфікування коронавірусом, яскраво демонструє Одеса: там на пляжах натовпи людей та ніхто не дотримується заходів безпеки. Тим, хто сумлінно залишається вдома, все розкажуть і покажуть мої колеги.

Морське узбережжя Одеси. Попри те, що місто вже тиждень у червоній зоні, в неділю сюди масово ринули відпочивальники. Пікніки, сонячні ванни на пляжах та просто прогулянки Трасою здоров'я вздовж моря. І жодних засобів захисту чи бодай якоїсь соціальної дистанції. На майже пів тисячі людей ми зустріли лише одну пару в масках.

Олександра Іванова, жителька Одеси:

У нас маленький ребёнок, у нас и доченька старшая, мы переживаем за своё здоровье, за здоровье детей. Каждый делает свой выбор сам!

Чому ж одесити не дотримуються рекомендацій лікарів? Серед найбільш поширених відповідей: "ми вже перехворіли", "карантині заходи набридли", "на відкритій місцевості коронавірус не страшний".

Михайло Конанчук, житель Одеси:

Ну, я стараюсь придерживаться, когда более массовое скопление в каких-то местах, но я считаю, маски это не особо такой способ защиты, это больше, когда человек больной, правильно? Плюс у нас такой менталитет: у нас люди маски по году, по полтора носят, не меняют ну, какая это защита?

А ось пенсіонери Валентина та Василь вкрай стурбовані легковажністю земляків. Щоб погрітися під весняним сонечком, вони пробиралися малолюдними стежками аби лише не перетинатися з натовпом.

Валентина, жителька Одеси:

Там сейчас как митинг, как первомайская демонстрация! Ну, жалко то, что люди себя не берегут и не жалеют.

І вважають: влада діє надто пасивно щодо порушників карантину.

Василь, житель Одеси:

Первоначально в парке милиция ходила, замечания людям делала, что без маски. Сейчас абсолютно никто ничего не делает: все делают, что хотят!

Одещина наразі - третя в країні за темпами поширення коронавірусної хвороби. І якщо самі одесити не почнуть дотримуватися правил захисту цілком може вибитися в лідери.