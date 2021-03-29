В Україні ексголову правління ПриватБанку оголосили у розшук [ Редактировать ]
Ексголову правління ПриватБанку, Олександра Дубілета, оголосили в розшук. НАБУ підозрює банкіра у причетності до розтрати восьми мільярдів гривень перед націоналізацією банку. За версією детективів, Дубілет, користуючись повноваженнями, провернув оборудку в останній день перед оголошенням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року.
Нагадаю, 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали ексзаступника Дубілета - Володимира Яценка. Суд заарештував його з можливістю застави в розмірі 52 мільйони гривень.
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