Працювати не можна бракує кадрів. На Закарпатті через дефіцит лікарів закрили єдиний на кілька гірських сіл - медзаклад. Той не зміг виконати умов Нацслужби здоров'я. Мар'яна Мартин - з подробицями далі.

Десятки років будували, три роки працювали у новому закладі, а нещодавно їх звільнили, а лікарню закрили. 14 медиків Углянської лікарні, що на Закарпатті залишилися без роботи. Під питанням існування медзакладу взагалі. Лікарі не впоралися з вимогами НСЗУ.

І у той час, як новеньке приміщення стоїть пусткою, пацієнти гірських сіл, просто не мають де лікуватися, бо основні лікарні заповнені хворими на COVID-19.

У звичайній лікарні в гірському селі Угля, на Закарпатті - все новеньке та сучасне. Адже цей заклад почав працювати у новому приміщенні лише у дві тисячі вісімнадцятому.

Вікторія Бокоч, сімейний лікар КНП "Углянська лікарня":

Прийшло сюди працювати у своє село, думаю така гарна будова 30 років ця вся будова ся будувала.

Та не минуло і трьох років, як лікарню закрили. А вона обслуговувала майже десять гірських сіл. Медиків, які працювали у стаціонарі, звільнили.

Галина Кричфалуші, колишня молодша медична сестра:

Но не виконалися там вимоги, які треба било виконати і з 14 грудня нас скоротили, послали на біржу, 14 чоловік це лише стаціонар.

А все тому, що лікарня не змогла укласти договори із НСЗУ.

Василь Стойка, лікар-стоматолог КНП "Углянська лікарня":

Держати штат 4 медсестер, 4 санітарок, 2 анестезіологів, обладнання, а думаю, то дуже накладно. Національна служба ніякого фінансування не дає, перекинули на бідні ОТГ.

В ОТГ переконують, аби врятувати лікарню закуповують потрібну медтехніку.

Іван Немеш, голова Углянської ОТГ:

Ми всьо закупляємо, списки склали, що їм ще не хватає. Главноє, щоб надавали послуги медичні нашій громаді.

Проблема здебільшого криється не в грошах, а в кадрах - кажуть в лікарні.

Віра Орос, в.о. директора КНП "Углянська лікарня":

Щоб працював стаціонар потрібно 2 лікарі анестезіологи за постійним місцем, не за, щоб було основне місце праці, не можемо знайти лікарів анестезіологів.

У лікарні двадцять п'ять ліжок стаціонару, є кухня та їдальня. Працює денний стаціонар, акушер-гінеколог, стоматологи, терапевти. Однак, існування цих профільних кабінетів викликає сумніви. Наразі медики сформували три пакети документів і подали на розгляд до НСЗУ. Просять дозволу надавати поліклінічні, гінекологічні та стоматологічні послуги.

Христина Петрик, представниця пресслужби НСЗУ:

У лікарні було пів року, аби їх виконати, але лікарня не змогла цього зробити. Відповідно, оплату призупинили, і без виконання цих вимог ці заклади не можуть забезпечити стаціонарну допомогу цілодобово, зараз лікарня подала нам три пропозиції, наразі ці пропозиції закладу перевіряють.

Лікарі сподіваються якомога швидше стати до роботи. Та найбільше на це чекають пацієнти. Адже в лікарнях райцентру місць через пандемію банально немає. Та й дістатися до них з гірських сіл - складно.

Володимир Голубка, житель села Угля:

Як ото больницю закривати, а людям де? Вмирати.

Лікарі вже звернулися у МОЗ з проханням допомогти зберегти медзаклад повністю і якнайшвидше, поки медики не виїхали за кордон на заробітки. Наразі ж там повноцінно працюють лише сімейні лікарі.