У Татарстані вибухнула багатоповерхівка: обвалилися сім квартир, є жертви [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула, шестеро травмувалися внаслідок вибуху в місті Зеленодольськ у Татарстані - там рвонуло у житловому будинку.
Обвалилися сім квартир на верхніх поверхах. Близько сотні мешканців евакуювали. Серед головних версій - витік газу, або несправність обладнання.
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