Мавпочку назвали Шонго, їй більше місяця

Дитинча червоної мавпи показали публіці в одному із зоопарків Франції. Мавпочку назвали Шонго. Їй більше місяця. І вона стане четвертою у компанії дорослих червоних мавп у зоопарку.

Самці таких тварин зазвичай виростають до 72 сантиметрів завдовжки, а їхня вага - близько 9 кілограмів. А от самиці - трохи менші.

Минулого тижня Міжнародна спілка охорони природи занесла цей вид мавп до Червоної книги. Тварини під загрозою зникнення через вирубування лісів та браконьєрство.