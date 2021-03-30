Зоопарк Франції поповнився рідкісним дитинчам червоної мавпи [ Редактировать ]
Дитинча червоної мавпи показали публіці в одному із зоопарків Франції. Мавпочку назвали Шонго. Їй більше місяця. І вона стане четвертою у компанії дорослих червоних мавп у зоопарку.
Самці таких тварин зазвичай виростають до 72 сантиметрів завдовжки, а їхня вага - близько 9 кілограмів. А от самиці - трохи менші.
Минулого тижня Міжнародна спілка охорони природи занесла цей вид мавп до Червоної книги. Тварини під загрозою зникнення через вирубування лісів та браконьєрство.
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