Рада собирается на три внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты [ Редактировать ]
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Во вторник, 30 апреля, Верховная Рада проведет сразу три внеочередных заседания, которые будут проходить одно за другим. Народные депутаты соберутся в сессионном зале на 13:00.
Первое заседание:
- Постановление об осуждении действий России в связи с эскалацией в Донбассе.
- Доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о текущей ситуации на фронте.
- Выплаты компенсации по 8 тысяч грн малому бизнесу, ФОПам, их сотрудникам (законопроекты №5300, 5300-1).
- Предоставление помощи застрахованным лицам на период карантина (№5300);
- Финансирование одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" (№5064);
- Перечень государственных объектов, которые не подлежат приватизации (№4020).
- Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности (№4157) и ответственность за препятствование проверкам пожарной безопасности (№3931).
- Налоговая амнистия и детенизации доходов (№5153, 5155, 5156).
- Создание демографического реестра и документы, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющие личность или специальный статус (№4355).
- Усовершенствования отдельных вопросов воинской обязанности и ведения воинского учета (№3553).
- Доклад глав СБУ, Нацполиции и Госбюро расследований относительно погрома возле офиса президента Украины 20 марта.
- Постановление об осуждении погромов под Офисом президента (№5295).
- Досрочное прекращение депутатских полномочий депутатов Скичко А.А. (№5012) и Колыхаева И.В. (№4447).
- Назначение внеочередных выборов мэра Харькова (№5292).
- Назначение внеочередных выборов Шегинивского сельского головы Яворивского района Львовской области (№5291).
Ранее "Подробности" писали о том, что экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе перенесли.
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