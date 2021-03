Скандалом завершился матч отбора чемпионата мира между сборными Сербии и Португалии в Белграде. На последней добавленной минуте при счете 2:2 судьи не увидели, что мяч пересек линию ворот хозяев после удара Криштиану Роналду.

Системы VAR на арене не было, и встреча так и завершилась ничьей. После финального свистка, Роналду взбесился и выбросил капитанскую повязку.

Со временем арбитры поняли свою грубую ошибки и извинились. Сначала об этом рассказал главный тренер гостей Фернанду Сантуш.

"Рефери впоследствии увидел, что произошло, и подошел ко мне, чтобы извиниться за ошибку. Мяч пересек линию на полметра, так что было бы справедливо, если бы его засчитали. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши, но раз уж мяч побывал в воротах, он должен быть засчитан", - заявил Сантуш, передает Евроспорт.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM