Нелюдська жорстокість. В Ізмаїлі на Одещині двоє підлітків до смерті забили безхатченка. Поліція вже затримала хлопців і вони зізнались у скоєному.

Злочинцям лише дванадцять і тринадцять років! Вони із малозабезпечених родин. І, за їхніми словами, хлопці посварилися з безхатьком через булочки, які той не захотів просити для них у людей. Хлопці заманили безпритульного в безлюдне місце та забили кийками.

Але підлітки ще не досягли віку кримінальної відповідальності, вона, нагадаю, настає з 14 років. Тож їх, імовірно, направлять до спеціального виховного закладу.

Мы шли, шли, потом подошли к нему и попросили, чтобы он пошёл и попросил нам булочки. Он говорит: я не могу, у меня работа, у меня то..

Олександр Кучугура, начальник Ізмаїльського районного відділу поліції: