На Одещині підлітки забили до смерті безхатченка [ Редактировать ]
Нелюдська жорстокість. В Ізмаїлі на Одещині двоє підлітків до смерті забили безхатченка. Поліція вже затримала хлопців і вони зізнались у скоєному.
Злочинцям лише дванадцять і тринадцять років! Вони із малозабезпечених родин. І, за їхніми словами, хлопці посварилися з безхатьком через булочки, які той не захотів просити для них у людей. Хлопці заманили безпритульного в безлюдне місце та забили кийками.
Але підлітки ще не досягли віку кримінальної відповідальності, вона, нагадаю, настає з 14 років. Тож їх, імовірно, направлять до спеціального виховного закладу.
Мы шли, шли, потом подошли к нему и попросили, чтобы он пошёл и попросил нам булочки. Он говорит: я не могу, у меня работа, у меня то..
Олександр Кучугура, начальник Ізмаїльського районного відділу поліції:
В даний час стосовно вказаних осіб направлено до суду клопотання про примусове поміщення їх до приймальники-розподільника для дітей, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.
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