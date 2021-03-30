Приватну військову компанію екснардепа Семена Семенченка "Донбас Батальйон корпорейшн" СБУ здав колишній боєць формування! Згідно з рішенням Печерського суду, екс-АТОвець Вадим Боровик був членом ПВК, з 2018 по 19 роки.

Потім покинув лави приватної армії і розповів про неї правоохоронцям. Боровика звинуватили в участі в незаконному збройному формуванні, утім, через співпрацю зі слідством вирішили не карати.

Нагадаю, колишнього нардепа Семена Семенченка й позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка звинуватили в організації приватної військової компанії. Суд обом призначив арешт. Шевченко вийшов під п'ятимільйонну заставу, Семенченку можливості "купити свободу" не дали.