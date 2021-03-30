Італійського мафіозі викрили через кулінарний блог [ Редактировать ]
Він так любив готувати, що потрапив до в'язниці! Італійського мафіозі викрили в Домінікані через кулінарний блог.
Марк Б'ярт - член одного з кримінальних кланів, сім років переховувався за кордоном. Але зрештою сам себе подав поліції "на тарілочці". Бо мафіозі так захопився кулінарією, що завів блог на ютуб, у якому розкривав секрети італійської кухні.
Обличчя ретельно ховав, але забув про татуювання. Цього було достатньо, щоб поліція вистежила Марка. Його спіймали й депортували в Італію.
по теме
Убивство з багатьма невідомими. Активіста й ветерана Олександра Мандрича, відомого як "Ташкент", знайшли мертвим на Київщині
Це перший суддя, якого затримали після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканності
Усе каміння було пофасовано у мішки - ділки готувалися переправити товар за кордон
Народила й залишила під дверима сусідів. Жінка намагалася позбутися новонародженої дитини. Немовля пролежало кілька годин на холоді в одній ганчірці! І коли дитину знайшли, було вже запізно
У справі "Про фейкові військові нагороди" засвітився Влад Сорд, який, нагадаю, зараз перебуває під домашнім арештом після мітингу біля Офісу Президента