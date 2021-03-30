Він так любив готувати, що потрапив до в'язниці! Італійського мафіозі викрили в Домінікані через кулінарний блог.

Марк Б'ярт - член одного з кримінальних кланів, сім років переховувався за кордоном. Але зрештою сам себе подав поліції "на тарілочці". Бо мафіозі так захопився кулінарією, що завів блог на ютуб, у якому розкривав секрети італійської кухні.

Обличчя ретельно ховав, але забув про татуювання. Цього було достатньо, щоб поліція вистежила Марка. Його спіймали й депортували в Італію.