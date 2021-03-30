Гасити вогонь по-французьки! Український автопарк спецтехніки мають оновити. І застарілі "пожежки" замінити на нові, вироблені французами на українських умовах. Докладніше дивіться далі.

370 сучасних висотних "пожежок" Україна виготовить разом із Францією. Про це домовилися під час зустрічі представники вітчизняного Міністерства внутрішніх справ і французької компанії-виробника зі стоп'ятдесятирічним досвідом. Вітчизняний автопарк спецтехніки - застарілий і "неповний". Із 530 необхідних машин, за фактом, - менше ніж половина. І з того, що є ледь не все підлягає списанню.

Микола Чечоткін, голова ДСНС:

Сьогодні вкрай складна ситуація з такою технікою і мені дуже приємно, що ми сьогодні поклали початок і дали можливість модернізувати і переоснастити наші підрозділи. В цілому це вплине на підвищення ефективності наших підрозділів, а також ми будемо більш дієво працювати для того, щоб зберегти людські життя.

Зараз в Україні лише дві машини можуть доставити рятувальників на останні поверхи висоток. Одна в Києві, інша в Одесі.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

К сожалению, такая техника не выпускается на территории України. Мы обратились к опыту крупнейших европейских производителей и вышли в результате нашего поиска и конкурсов на компанию Echelles Riffaud, с которой сегодня заключили меморандум, которые привратиться в межурядовую угоду.

На придбання техніки, за попередніми розрахунками, знадобиться 300 мільйонів євро. Кошти надасть Франція. В борг на 10 років. Автомобілі складатимуть на українських заводах. А ще наші надзвичайники пройдуть навчання у своїх французьких колег.

Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні:

Я хочу відзначити фінансову пропозицію, адже французька скарбниця пропонує доволі вагому підтримку. Це справді дуже хороші умови кредитування. Ідеться також про політичний жест французької влади, яка продемонструвала свою підтримку Україні.

В МВС запевнили - нові пожежні машини запрацюють в українських містах уже наступного року.