Департамент США оприлюднив звіт про агресію Росії [ Редактировать ]
Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США.
Серед найбільших злочинів - вбивства мирних жителів, зокрема позасудові страти, а також викрадення, тортури, переслідування, як за політичні погляди, так і безпідставні арешти представників проукраїнського та кримськотатарського населення. А також утиски свободи слова та заангажованість судової влади.
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