Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США.

Серед найбільших злочинів - вбивства мирних жителів, зокрема позасудові страти, а також викрадення, тортури, переслідування, як за політичні погляди, так і безпідставні арешти представників проукраїнського та кримськотатарського населення. А також утиски свободи слова та заангажованість судової влади.