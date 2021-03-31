В государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что на территории горных вершин в Закарпатской и Ивано-Франковской областей зафиксирован высокий уровень опасности схождения снежных лавин.

Спасатели определили 3 уровень опасности в горах и призвали туристов воздержаться от путешествий по высокогорью Карпат.

По данным УкрГидрометцентра, 31 марта в высокогорье Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Читайте также, жители отделенных сел Буковец и Верхний Ясенево едва успевают расчищать дорогу - там намело больше полметра снега. На горе Поп Иван температура снизилась до минус двенадцати, в горах сильный ветер и ограниченная видимость.

Кроме того, снежная лавина мокрого снега сошла с горы Плай в украинских Карпатах, ущерба не зафиксировано. Линия отрыва лавины с горы зафиксирована на высоте 1270 м, объем - 10 500 куб. м.

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