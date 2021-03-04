Снежная лавина мокрого снега сошла с горы Плай в украинских Карпатах, ущерба не зафиксировано. Об этом сообщается в данных управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"При обследовании лавинных очагов выявлено схождение мокрой лавины, гора Плай, северо-восточной экспозиции", - говорится в сообщении.

Линия отрыва лавины с горы зафиксирована на высоте 1270 м, объем - 10 500 куб. м. Ориентировочная дата схождения - 25-27 февраля.

"Ущерба нет", - добавили в ОГА.

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