В Карпатах сошла снежная лавина [ Редактировать ]
Снежная лавина мокрого снега сошла с горы Плай в украинских Карпатах, ущерба не зафиксировано. Об этом сообщается в данных управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"При обследовании лавинных очагов выявлено схождение мокрой лавины, гора Плай, северо-восточной экспозиции", - говорится в сообщении.
Линия отрыва лавины с горы зафиксирована на высоте 1270 м, объем - 10 500 куб. м. Ориентировочная дата схождения - 25-27 февраля.
"Ущерба нет", - добавили в ОГА.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Погода в Украине 4 марта будет теплой и без осадков
В течение 3-4 марта в Украине преимущественно без осадков
До конца рабочей недели в Украине время от времени местами возможны осадки
Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни
Погода в Украине в последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, ожидается с дождем и снегом