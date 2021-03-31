В Українці зафіксували найвищу смертність від коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні зафіксували найбільшу смертність від COVID-19 із початку пандемії. Минулої доби померло - 407 пацієнтів. Виявили 11 тисяч 226 нових інфікувань. Найбільше у Києві, на Одещині та Харківщині.
Натомість за даними МОЗу, одужало майже 6 із половиною тисяч людей. За даними Мінохорониздоров'я, епідпоріг коронавірусу перевищено у майже всіх областях, крім Херсонської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької.
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