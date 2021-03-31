З'їж шматочок шоколаду і буде тобі щастя, запевняють кондитери із Бельгії. І поки одні крамниці з ласощами зачинились, не витримавши малого потоку туристів, інші планують дивувати клієнтів. Як саме - дивіться далі в сюжеті.

Секрет спокою та рівноваги у карантинні часи, здається, винайшли шоколатьє з Бельгії. Майстри у справі ласощів переконують, що саме шматочок шоколаду може ощасливити будь-кого.

Домінік, шоколатьє:

Багато людей, яких я знаю, після року пандемії, почали страждати через депресію. Проте, на щастя, в шоколаді є секретний інгредієнт, який робить людину щасливою.

Бельгійський Брюгге славиться своїми шоколадними цукерками. У місті понад 60 крамниць із ласощами. Однак, нині більшість магазинів зачинено. Адже орієнтуються вони виключно на іноземних туристів. А їх у місті зараз обмаль. Наприклад, кондитерській Домініка вдалося втриматися лише завдяки місцевим клієнтам. Їх у крамниці більше п'ятдесяти відсотків.

Нік Каліер, покупець:

Що дає шоколад? В основному, зайві кілограми. Проте це також і додаткова радість у ці нелегкі часи. Зараз я збираюся купити щось для себе і своєї дівчини. Через вірус ми мало бачимося з друзями. І це дуже важко. Та шоколад здатен зробити життя трохи кращим.

Попри кордонні обмеження, все ж таки багато кулінарів міста готуються до Великодніх свят, які вже цієї неділі пройдуть у християн західного обряду. Шоколатьє Домінік розповідає, що цьогоріч дивуватиме гостей шоколадом з соком трави та Юдзу - японським сортом лимона.

Домінік, шоколатьє:

Від звичайного виробника шоколаду очікують класичні рецепти: карамелі, праліне та марципани. І це нормально. У нас є марципанові бонбони. Але я думаю, що клієнт не проти поласувати і чимось незвичним.

Так, новим поєднанням смаків кондитери намагаються потішити місцевих клієнтів та привернути увагу хоча б тих поодиноких туристів, що завітали у місто.

Магдалена Сестер, туристка з Німеччини:

Великдень для всіх нас означає єднання сім'ї. Та зараз через пандемію нам усе важче зустрічатися одне з одним. Тому вдвічі приємніше привезти щось рідним з іншої країни й таким чином подарувати їм трохи радості в ці непрості дні .

На період свят у Бельгії посилили карантинні обмеження. Діє комендантська година та зачинені непродуктові крамниці. Тому власники магазинів із ласощами сподіваються хоч на якісь святкові виторги. Позаяк, кращого за шоколадний подарунок серед продуктів не знайти.