Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник может быть причастным к "крышеванию" производства контрафактных сигарет в Украине. Об этом в Facebook написал политический эксперт Виктор Таран.

Он напомнил, что еще в 2018 году журналисты-расследователи уличили предприятие "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах в массовом производстве сигарет с поддельными акцизными марками. Было открыто уголовное производство. Следствие установило, что предприятие уклонилось от уплаты 2,47 млн грн акцизного сбора. По оценкам прокуратуры, незаконное производство приносило организаторам до 3 млн долларов прибыли в месяц.

"Тогда все закончилось большим пшиком. Директор выплатил относительно небольшой штраф и дело закрыли, - пишет Таран. - За 2 прошедших года ничего не изменилось. Контрафакт продолжают производить в промышленных масштабах".

Ссылаясь на данные Счетной палаты, эксперт сообщил, что только за 1 полугодие 2019 года ООО "Юнайтед Тобако" произвело 4,52 млн пачек сигарет, использовав при этом только 0,44 млн штук акцизных марок. "Это означает, что существует вероятность, что 90% произведенных сигарет "Юнайтед Тобако" продолжало реализовывать без уплаты акциза. А это 63 млн невыплаченного акциза только за полгода", - сообщил эксперт.

По его мнению, ответственность за контрафакт несут руководители правоохранительных органов Днепропетровской области, в частности прокурор области Валерий Прихожанов, а также глава ГФС Вадим Мельник. Таран считает, чтобы наполнить госбюджет и поддержать экономику в кризис, премьер-министру Денису Шмыгалю необходимо "жестко пообщаться" с Мельником. "Конечно, ставить на место руководителя ГФС, ламая коррупционные схемы, это не книжки Папе Римскому на постановочном фотосете дарить. Это намного сложнее. Но рано или поздно порядок в стране нужно наводить. И если с этим не справится этот премьер, то наводить порядок будет следующий. Тот, кто не боится ни прокуратуры, ни ГФС", - заявил эксперт.

Он добавил, что десятки миллионов гривен, которые госбюджет теряет из-за производства контрафактных подакцизных товаров, могли бы быть направлены на финансовую поддержку ФОПов, пострадавших от локдауна. Вместо этого Кабмин и Верховная Рада предлагают им довольствоваться "подачкой" в 8 тысяч гривен.