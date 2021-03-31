Про вакцини для українців говорив сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, до кінця червня Україна отримає близько мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer, 1,5 млн доз індійської вакцини Covishield, 1,7 млн Astrazeneca виробництва Південної Кореї. Ще 2 млн доз препарату мають доставити з Китаю. Першу партію на 360 тисяч уже готові відвантажити... І далі про те, як почувається вражена в тому числі й коронавірусом українська економіка.

Уряд розширив список заборонених до ввезення до України 25 видів російських товарів. Серед них, зокрема, пшениця, соняшникова олія, миючі засоби, папір та картон. У "чорний" список також входять: носові хустинки, скатертини, рушники, паперові пакети для пакування, дріт з легованих сталей, інструменти для буріння і запчастини до них, залізничні осі та колеса. Заборона почне діяти з квітня поточного року. Обсяг ембарго на російські товари в минулому році оцінюється у 18 млрд гривень.

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Антимонопольний комітет оштрафував мережі АЗС Коломойського майже на п'ять мільярдів гривень. Згідно з повідомленням пресслужби відомства, паливні компанії звинувачують у антиконкурентних діях щодо встановлення цін на бензин та дизель. Незалежно від бренду пального та регіону, на нього встановлювались вищі ціни, ніж на аналогічне імпортне паливо.

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Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації відбудуться вже влітку. Про це заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко. За його словами, в інвестиційному меню, зокрема, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Київський завод "Більшовик" та "Президент Готель".

Верховна Рада напередодні розблокувала проведення аукціонів приватизації, яка була заблокована минулого року у зв'язку з пандемією. Очікується, що Фонд держмайна зможе залучити до держбюджету на поточний рік 12 мільярдів гривень, створить нові робочі місця і базу для оподаткування.

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Верховна Рада України збільшила штрафи за помилковий виклик пожежної служби або поліції. За відповідне порушення передбачений штраф у розмірі від восьмисот п'ятдесяти до трьох тисяч чотирьохсот гривень. Зараз штраф за таке порушення становить від п'ятдесяти однієї до ста дев'ятнадцяти ́гривень.

Збільшили штрафи і для посадових осіб та ФОПів. За невиконання приписів, розпоряджень та постанов - посадових осіб Держслужби надзвичайних ситуацій передбачено штраф у розмірі від тисячі семисот до трьох тисяч чотирьохсот гривень. Якщо порушення протягом року повториться, доведеться заплатити - від трьох тисяч чотирьохсот до п'яти тисяч ста гривень.