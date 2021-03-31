Держдеп США оприлюднив факти злочинів Росії у Криму та на Донбасі [ Редактировать ]
Водночас Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США.
Серед найбільших злочинів вбивства мирних жителів, зокрема позасудові страти, а також викрадення, тортури, переслідування, як за політичні погляди, так і безпідставні арешти представників проукраїнського та кримськотатарського населення. А також утиски свободи слова та заангажованість судової влади.
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