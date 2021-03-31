Її шукали більше доби. Львівську студентку Дар'ю Косенок. І знайшли... із множинними ножовими пораненнями. У вбивстві підозрюють її хлопця. Про трагедію, яка сколихнула Львів, - розкаже Христина Гашенко.

Дарья Косенок на телефонні дзвінки не відповідала з понеділка. Про зникнення доньки у поліцію повідомила її мати, жителька Дніпра. Дівчину шукали більше доби.

Тіло дев'ятнадцятирічної дівчини знайшли у квартирі ось цього будинку. Власниця помешкання саме прийшла повідомити, що термін оренди закінчився.

Квартиру Дарья разом із хлопцем винайняли на кілька діб. Але власниця помешкання говорити про своїх орендарів відмовилася.

Софія Морозова, власниця квартири:

Я дала всі покази поліції і поліція вам якщо зможе, то всьо надасть.

Сварок чи скандалів з орендованої квартири сусіди - не чули.

Ігор, сусід:

Досить чути якщо щось відбувається, все було тихо спокійно.

Дівчина, встановили слідчі - загинула від дев'яти ножових поранень в грудину. На місці вбивства ані алкоголю, ані слідів їжі. Закриті й двері зсередини. Підозрюваний хлопець, повідомили у поліції з орендованої квартири вийшов через вікно. Вимкнув телефон і переховувався в одному з хостелів області. Там його і затримали. 19-річний житель Житомира у вбивстві дівчини, з якою зустрічався майже два роки, попередньо зізнався.

Павло Гарасим, начальник Львівського районного управління поліції:

Так як ми спілкувалися, це на ґрунті ревнощів, на ґрунті побутових виник такий конфлікт. В подальшому. Ну в подальшому, йому важко пояснити свої дії.

Дарья Косенок навчалася на другому курсі філологічного факультету Львівського університету

Святослав Пилипчук, декан філологічного факультету Львівського нацуніверситету ім. Франка:

Вона мала найкращі оцінки особливо з основної мови, тобто з перської мови, мала намір працювати перекладачем, згодом професійно розвивати свої навики. Вона була такою дуже жвавою, енергійною і веселою, як усі одногрупники зазначають - це людина життєлюб.

Такою ж Дарью пам'ятають і знайомі з гуртожитку, де вона мешкала.

Вікторія, студентка:

З жахом всі сприйняли цю новину і дуже злякалися, особливо хлопці, почали писати в бесіді, що дівчата були обережнішими, щоб не ходили там по ночах і так дальше і придбали якісь засоби самозахисту.

19-річний підозрюваний знаходиться в СІЗО. Якщо його вину доведуть, парубку загрожує до 15 років в'язниці.