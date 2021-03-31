Модні джинси і макарони із твердих сортів пшениці на сусідніх полицях. Оминути карантинні обмеження намагаються не лише в Україні, а й у "слухняній" Німеччині. До яких хитрощів вдаються німецькі підприємці, щоб працювати попри локдаун, розкаже Тетяна Логунова.

Футболки, джинси, сукні. А поруч туалетний папір, олія й макарони. Увесь цей асортимент нині можна придбати в одному з магазинів баварського містечка Фрайунг. Його власник, який раніше продавав виключно модний одяг, тепер пропонує і товари першої необхідності. Щоб у такий спосіб оминути карантинні обмеження і врятувати заклад від банкрутства.

Норберт Кремсрайтер, власник магазину:

Скажу чесно, я не знаю, де брати гроші. Ми не продали зимові речі, а вже надходить весняна колекція, яку треба оплатити. Це єдиний спосіб врятувати бізнес.

Щоб відкритися попри локдаун, пан Кремсрайтер змінив назву магазину на "туалетний папір та мода". А більшу частину полиць віддав під вино, джеми та шампуні.

Норберт Кремсрайтер, власник магазину:

Моя концепція полягає в тому, що продукти і товари першої необхідності займають більшу частину магазину. Приблизно 60 відсотків від усієї площі.

Жителі містечка креативність пана Кремсрайтера оцінили.

Лєна, покупець:

Ідея просто супер! Одразу видно, що він зробив усе можливе, аби знову працювати. Хто сказав, що модний одяг і макарони не можна поєднувати?

Райнер, покупець:

Правильно зробив. Яка різниця, де купувати - в супермаркеті чи в магазині одягу?

Щоправда, різницю оцінила й місцева влада. Креативного бізнесмена вже запросили на розмову.

Норберт Кремсрайтер, власник магазину:

Нам загрожує штраф і навіть закриття. Зараз органи влади аналізують, чи суперечить наша концепція закону. Ми теж найняли хорошого адвоката. Побачимо, чим закінчиться ця юридична тяганина.

До закриття пан Кремсрайтер морально готовий. І вже обмірковує запасний план, який допоможе йому оминути карантин.

Чи дозволяти роботу магазинів, де продають товари не першої необхідності, вирішує кожна окрема німецька земля залежно від епідемічної ситуації в регіоні. У Берліні, наприклад, торгові центри працюють, але похід на шоппінг це справжня морока. Правила постійно змінюються!

Раніше треба було реєструватися на сайті магазину та обирати день і час візиту. Тепер на вході до магазинів - перевіряють свіжий негативний тест на коронавірус.