Джинси разом із макаронами: німці намагаються обійти карантинні заборони [ Редактировать ]
Модні джинси і макарони із твердих сортів пшениці на сусідніх полицях. Оминути карантинні обмеження намагаються не лише в Україні, а й у "слухняній" Німеччині. До яких хитрощів вдаються німецькі підприємці, щоб працювати попри локдаун, розкаже Тетяна Логунова.
Футболки, джинси, сукні. А поруч туалетний папір, олія й макарони. Увесь цей асортимент нині можна придбати в одному з магазинів баварського містечка Фрайунг. Його власник, який раніше продавав виключно модний одяг, тепер пропонує і товари першої необхідності. Щоб у такий спосіб оминути карантинні обмеження і врятувати заклад від банкрутства.
Норберт Кремсрайтер, власник магазину:
Скажу чесно, я не знаю, де брати гроші. Ми не продали зимові речі, а вже надходить весняна колекція, яку треба оплатити. Це єдиний спосіб врятувати бізнес.
Щоб відкритися попри локдаун, пан Кремсрайтер змінив назву магазину на "туалетний папір та мода". А більшу частину полиць віддав під вино, джеми та шампуні.
Норберт Кремсрайтер, власник магазину:
Моя концепція полягає в тому, що продукти і товари першої необхідності займають більшу частину магазину. Приблизно 60 відсотків від усієї площі.
Жителі містечка креативність пана Кремсрайтера оцінили.
Лєна, покупець:
Ідея просто супер! Одразу видно, що він зробив усе можливе, аби знову працювати. Хто сказав, що модний одяг і макарони не можна поєднувати?
Райнер, покупець:
Правильно зробив. Яка різниця, де купувати - в супермаркеті чи в магазині одягу?
Щоправда, різницю оцінила й місцева влада. Креативного бізнесмена вже запросили на розмову.
Норберт Кремсрайтер, власник магазину:
Нам загрожує штраф і навіть закриття. Зараз органи влади аналізують, чи суперечить наша концепція закону. Ми теж найняли хорошого адвоката. Побачимо, чим закінчиться ця юридична тяганина.
До закриття пан Кремсрайтер морально готовий. І вже обмірковує запасний план, який допоможе йому оминути карантин.
Чи дозволяти роботу магазинів, де продають товари не першої необхідності, вирішує кожна окрема німецька земля залежно від епідемічної ситуації в регіоні. У Берліні, наприклад, торгові центри працюють, але похід на шоппінг це справжня морока. Правила постійно змінюються!
Раніше треба було реєструватися на сайті магазину та обирати день і час візиту. Тепер на вході до магазинів - перевіряють свіжий негативний тест на коронавірус.
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