Замах на заступника мера Черкас. ДБР завершило досудове розслідування і скерувало справу до суду. Підозрюваний колишній депутат Черкаської міськради.

Через неприязнь до свого колеги - він вирішив того вбити. За дві з половиною тисячі доларів винайняв кілера. Спочатку планував, що вбивство відбудеться під час його особистої зустрічі із жертвою. Але потім змінив план. І зажадав, щоб виконавець катував жертву і розчленував. Втрутилися правоохоронці й зімітували вбивство. А коли умовний кілер прийшов до замовника з фотодоказами - політика затримали.

Ольга Чиканова, спікерка Державного бюро розслідувань: