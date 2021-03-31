У Черкасах направили до суду справу про замах на заступника мера [ Редактировать ]
Замах на заступника мера Черкас. ДБР завершило досудове розслідування і скерувало справу до суду. Підозрюваний колишній депутат Черкаської міськради.
Через неприязнь до свого колеги - він вирішив того вбити. За дві з половиною тисячі доларів винайняв кілера. Спочатку планував, що вбивство відбудеться під час його особистої зустрічі із жертвою. Але потім змінив план. І зажадав, щоб виконавець катував жертву і розчленував. Втрутилися правоохоронці й зімітували вбивство. А коли умовний кілер прийшов до замовника з фотодоказами - політика затримали.
Ольга Чиканова, спікерка Державного бюро розслідувань:
У ході подальшої спецоперації правоохоронці створили обстановку виконаного вбивства. Замовник злочину під час зустрічі зі знайомим отримав від нього телефон, на якому містилися фотографії, нібито, мертвої жертви. Таким чином, депутат обвинувачується у закінченому замаху на організацію умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю.
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