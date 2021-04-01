Ученые-археологи из Аргентины обнаружили и смогли записать появление нового вида динозавров-хищников, который получил название Llukalkan aliocranianus.

Первое слово названия с языка индейцев переводится как "взывающий страх". Динозавр относился к семейству абелизаврид, живших на южном субконтиненте Гондвана, который распался на Африку, Индию, Антарктиду, Австралию и Южную Америку.

Отмечается, что рептилия может быть двойником всемирно известного тираннозавра. Возраст вида составляет 80 миллионов лет, а по размеру он достигал 80 метров в длину, острые зубы и огромные когти. Отличительной особенностью доисторического животного является острый синус среднего уха, который был заполнен воздухом и не встречался ни у одной рептилии.

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