Ученым-палеонтологам из Эдинбургского университета удалось узнать, как в давность выглядели детеныши доисторического тиранозавра.

Исследователи в Канаде выкопали челюстную кость и коготь огромного динозавра, который был собратом легендарного T-Rex. Таким образом, 3D-сканирование выявило, что вылупившийся из яйца малыш тиранозавра, был около 90 см в длину, а во взрослом возрасте достигал 12 метров.

Отмечается, что размер яиц тиранозавров достигал 40 сантиметров в длину. Огромные животные жили на просторах планеты 68-66 миллионов лет назад в современной западной части Северной Америки, которая тогда была островным континентом, известным как Ларамидия.

Читайте также, школьник раскопал скелет динозавра возрастом 69 млн лет. Случилось это во время прогулки мальчика с отцом в канадском заповеднике в каньоне Подкова в Бесплодных землях Альберты.

Кроме того, древний динозавр умер "человеческой" смертью. Рептилия страдала последней стадией смертельной болезни - рака костей.

Ранее мы писали, что в США, в штате Виргиния, редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и костлявыми пластинами на спине прибило к берегу. Такую находку сделали люди, которые гуляли по побережью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.