Ядро Марса резко увеличилось [ Редактировать ]
Источник: N+1
Свежее исследование планетологов показало, что ядро Марса является более крупным и массивным, чем считалось наукой ранее. При этом оно является менее плотным.
К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные с сейсмографа SEIS автоматической станции InSight, которая регистрировала марсотрясения. Теперь ученым придется пересмотреть текущие модели строения планеты.
Ядро Марса больше, но менее плотное
О своем открытии исследователи во главе с Саймоном Штелером из Швейцарской высшей технической школы Цюриха заявили на 52-ой Лунной и планетарной научной конференции, кратко о них рассказывается на сайте журнала Nature.
Вопреки всеобщему мнению о том, что ядро Марса крохотное и твердое, на деле выяснилось, что оно жидкое и состоит в основном из железа и никеля, а также более легких элементов. Однако точный состав и размеры ядра до сих пор неизвестны.
Аппарат InSight
Радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, что примерно в 2 раза меньше, чем у Земли, однако больше, чем считалось ранее. Также ядро обладает невысокой плотностью – всего 6 граммов на кубический сантиметр, что меньше, чем предыдущие оценки, и соответствует модели ядра с большей долей легких элементов, таких как сера и кислород.
Ученые также не пришли к единому мнению относительно наличия нижней мантии у планеты.
Моделирование показывает, что если у Марса ядро относительно компактное, то оно было бы богато железом и окружено нижней мантией из силикатов. Модель крупного ядра явно говорит об отсутствии нижней мантии и обилии легких элементов в составе ядра.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее ученые считали, что ядро Марса может быть огромным резервуаром воды. Также ранее загадочная сила на Марсе заставила NASA сдаться.
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