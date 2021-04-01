У Марса ядро больше, чем считалось ранее Источник: N+1

Свежее исследование планетологов показало, что ядро Марса является более крупным и массивным, чем считалось наукой ранее. При этом оно является менее плотным.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные с сейсмографа SEIS автоматической станции InSight, которая регистрировала марсотрясения. Теперь ученым придется пересмотреть текущие модели строения планеты.

Ядро Марса больше, но менее плотное

О своем открытии исследователи во главе с Саймоном Штелером из Швейцарской высшей технической школы Цюриха заявили на 52-ой Лунной и планетарной научной конференции, кратко о них рассказывается на сайте журнала Nature.

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Вопреки всеобщему мнению о том, что ядро Марса крохотное и твердое, на деле выяснилось, что оно жидкое и состоит в основном из железа и никеля, а также более легких элементов. Однако точный состав и размеры ядра до сих пор неизвестны.

Аппарат InSight

Радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, что примерно в 2 раза меньше, чем у Земли, однако больше, чем считалось ранее. Также ядро обладает невысокой плотностью – всего 6 граммов на кубический сантиметр, что меньше, чем предыдущие оценки, и соответствует модели ядра с большей долей легких элементов, таких как сера и кислород.

Ученые также не пришли к единому мнению относительно наличия нижней мантии у планеты.

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Моделирование показывает, что если у Марса ядро ​​относительно компактное, то оно было бы богато железом и окружено нижней мантией из силикатов. Модель крупного ядра явно говорит об отсутствии нижней мантии и обилии легких элементов в составе ядра.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее ученые считали, что ядро Марса может быть огромным резервуаром воды. Также ранее загадочная сила на Марсе заставила NASA сдаться.

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