Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.

Дії Росії у міністерстві називають дестабілізаційними. Знає Вашингтон і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною - про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.