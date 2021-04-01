У США стурбувалися ескалацією на Донбасі [ Редактировать ]
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.
Дії Росії у міністерстві називають дестабілізаційними. Знає Вашингтон і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною - про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.
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