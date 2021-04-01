На фронті минулої доби вогневих порушень не було. Проте російські найманці і далі перешкоджають роботі спеціальної моніторингової місії.

Зокрема біля села Весела Гора патрулі ОБСЄ оглядали території за допомогою безпілотника. Спостерігачі почули 20 пострілів у його напрямку, після чого втратили над ним контроль.

Апарат повернути не вдалося. Окупанти так чинять систематично, щоб не допускати патруль до місць порушень режиму тиші.