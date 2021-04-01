Біля Веселої Гори бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ [ Редактировать ]
На фронті минулої доби вогневих порушень не було. Проте російські найманці і далі перешкоджають роботі спеціальної моніторингової місії.
Зокрема біля села Весела Гора патрулі ОБСЄ оглядали території за допомогою безпілотника. Спостерігачі почули 20 пострілів у його напрямку, після чого втратили над ним контроль.
Апарат повернути не вдалося. Окупанти так чинять систематично, щоб не допускати патруль до місць порушень режиму тиші.
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