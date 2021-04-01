В Ужгороді підприємці закликають пом'якшити обмеження [ Редактировать ]
Зачинені школи і дитячі садки та обмежена робота громадського транспорту. У Києві з п'ятого квітня посилюють карантин. Попередньо до 16 квітня. Нині в регіонах, які вже на карантинному замку, тривають протести.
В Ужгороді - на вулиці вийшли власники закритих крамниць та ресторанів. Вимагають пом'якшити обмеження. Мар'яна Мартин - докладніше.
Дозволити працювати вимагають підприємці Ужгорода під стінами обласної адміністрації.
Людмила Коршун, жителька Ужгорода:
Нам теж треба їсти, жити може хтось має якісь кошти, скажемо запаси, але не всі. Не всі тут в області контрабандисти прокурори, ми прості люди.
На Закарпатті жорсткий локдаун - в дії уже три тижні. Не їздить громадський транспорт, заклади харчування працюють "на винос". У Наталії кафе в центрі Ужгорода. Каже прибутки скоротилися настільки, що довелося попрощатися з персоналом. Тепер вона одна - і директорка, й офіціантка, й куховарка.
Наталія Шегеда, приватна підприємиця:
Був персонал, його потрібно було звільнити, працюємо тільки на виніс. Убитки колосальні.
У розпачі і власники магазинів. Розповідають закупили товар. Набрали кредитів, а як розраховуватимуться з боргами - не знають.
Ольга Рибчич, власниця магазину одягу:
Я навезла весняний одяг, в мене дитячий одяг. Навезла курточки. Зараз вже от потепліє, я не знаю коли нам дозволять відкрити, але я вклала кошти і в мене ті кошти лягли мертвим грузом.
Представники влади до мітингарів не вийшли, та п'ятьох представників до облради все ж пустили. Переговори вели за зачиненими дверима. Без журналістів. Мовляв - карантин.
Однак згодом чиновники таки вийшли і до преси.
Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА:
Ми дійшли певної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції про зміни до порядку карантинних обмежень, що стосуються червоної зони. Є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів.
Чергове засідання держкомісії з надзвичайних ситуацій заплановане на п'яте квітня. Тож до цього часу підприємцям точно доведеться зачекати.
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