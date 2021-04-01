В среду, 31 марта, во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната "РГД-5".

"В 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также происхождение боеприпаса.

Ранее сообщалось, что под Луганском мужчина подорвался на гранате. Инцидент произошел во время погрузки досок из сарая.

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