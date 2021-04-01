Навальний оголосив голодування [ Редактировать ]
Олексій Навальний оголосив голодування. Російський опозиціонер, який відбуває термін у колонії, вимагає допустити до нього лікаря.
Раніше він скаржився на погіршення стану здоров'я і відсутність медичної допомоги в ув'язненні. Навальний із лютого перебуває в колонії загального режиму.
Його засудили за порушення відбування умовного терміну, коли він у Німеччині лікувався від отруєння "Новичком". Правозахисники та західні лідери вважають ув'язнення політично вмотивованим.
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