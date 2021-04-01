Ця дитина єдина у світі, хто вижив після п'ятого рецидиву онкозахворювання

Нашої з вами допомоги потребує Олександра Брайловська з Одеси. Практично все своє життя дівчинка бореться з важкою недугою - нейробластомою. Ця дитина єдина у світі, хто вижив після п'ятого рецидиву онкозахворювання. Врятувати життя Саші може новий закордонний препарат. Але коштує таке лікування понад 350 тисяч євро. Таких грошей родина не має.

Я бы хотела отрастить волосы, пойти наверное куда-нибудь на киностудию - хочу в кино сниматься.

У свої 13 Саша має багато планів на майбутнє та чималий досвід лікування від онкології. Позаду високодозова хіміотерапія, сорок вісім хімій, 2 важкі операції та з десяток дрібних. Однак, недуга не відступає.

Вадим Кобись, онкохірург дитячого відділення Київського міського клінічного онкологічного центру:

Нейробластома четвертої стадії. За цей час у неї було п'ять повторів або рецидивів нейробластоми. Лікування таких пацієнтів надзвичайно важке, агресивне - хіміотерапія, операції, променева терапія.

Усе почалося 2009, коли Саші було лише півтора рочки. Мама помітила на лобі донечки шишку та подумала, що дитина просто вдарилася.

Альбіна Брайловська, мама Саші:

Врач сказал, что это киста, ничего страшного, у деток такое бывает, она рассосется к трем годам. Спустя месяц она совсем не рассосалась - увеличилась.

Нескінченні аналізи, зміна лікарів, консиліуми - і дівчинці поставили діагноз "онкологія", з яким вона бореться вже 12 років. Пухлина дає про себе знати кожні 6-9 місяців і тоді Саша повертається до столичного онкоцентру.

Альбіна Брайловська, мама Саші:

У нас сразу бьет по костям - ножки, плечики, спинка болит. Она плохо начинает ходить, начинает подниматься температура. Сразу бьем тревогу, едем делать КТ, МРТ, ПТКТ, сдаем онкомаркеры очень важные.

Ліки для Саші існують. В Америці та Європі вже два роки використовують препарат, який допомагає онкохворим на останніх стадіях.

Вадим Кобись, онкохірург дитячого відділення Київського міського клінічного онкологічного центру:

Це препарат нового покоління, спеціально розроблені антитіла проти цієї пухлини. Він показав надзвичайно добрий результат і багато пацієнтів четвертої стадії високого ризику почали виживати в світі.

У фінансуванні препарату державою Олександрі відмовили, тож кошти рідні збирають самотужки. Лише на перший блок лікування потрібно 2,5 мільйона гривень. Наразі не зібрано і половини. Тому поки організму Саші допомагають хімією - вона й підтримує інших дітей у стінах лікарні.

Олександра Брайловська, пацієнтка Київського міського клінічного онкологічного центру:

Я просто стараюсь подбадривать, развлекать немного может быть как-то, стараюсь что-нибудь сделать, потому что есть дети, которые сидят, как кислые лимоны.

Дівчинка вірить, що з допомогою небайдужих їй нарешті вдасться покинути стіни палати і зустріти свій 14 день народження як і мріє - влітку, біля моря.

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку

5169 3600 0865 4331

Брайловська Альбіна Іванівна, мама Саші

Телефон:

099 710 68 70