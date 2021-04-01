В Украине начался весенний призыв: кого заберут в армию и кому "светит" отсрочка [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
С 1 апреля в Украине начинается весенний призыв на срочную военную службу. Всего подлежат отправке в армию 14 246 граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
Из общего количества призывников:
- в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек,
- в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек,
- в Национальную гвардию - 4646 человек,
- в Госпогранслужбу - 2500 человек.
Расходы на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек. Из них:
- 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;
- 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).
Срочников не будут привлекать к Операции объединенных сил на Донбассе. Не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:
- в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;
- в учреждениях профессионального перед высшим образованием с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой системы образования;
- в учреждениях профессионального перед высшими и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;
- в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
- в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.
Ранее "Подробности" писали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
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