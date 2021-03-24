В среду, 24 марта, Кабинет министров Украины принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года. Постановление было принято во время заседания правительства.

Так, всего подлежат отправке в армию 14 246 граждан.

Из общего количества призывников:

в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек,

в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек,

в Национальную гвардию - 4646 человек, в

в Госпогранслужбу - 2500 человек.

Распоряжением также утверждена сумма средств в размере 66 млн гривен на проведение призыва.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них:

4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;

93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.