Весенний призыв: названы сроки и численность [ Редактировать ]
В среду, 24 марта, Кабинет министров Украины принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года. Постановление было принято во время заседания правительства.
Так, всего подлежат отправке в армию 14 246 граждан.
Из общего количества призывников:
- в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек,
- в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек,
- в Национальную гвардию - 4646 человек, в
- в Госпогранслужбу - 2500 человек.
Распоряжением также утверждена сумма средств в размере 66 млн гривен на проведение призыва.
Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них:
- 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;
- 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).
Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
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Об этом сегодня сообщила пресс-служба Group DF
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