С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет Источник: ТАСС

С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А те, кто появился на свет после 1 апреля 1961 года - только после достижения 60-летия.

Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет. Если такого стажа нет, то минимальный возраст выхода на пенсию в 2021 году - 63 года. Однако при этом страховой стаж должен составлять не менее 18 лет. Со стажем от 15 до 18 лет можно выйти на пенсию при достижении 65 лет.

С 1 апреля повышается пенсионный возраст и для женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях:

женщины, которые работали на подземных работах и работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда (список №1), - 48 лет, если они родились до 31 марта 1972 года, 48 лет и 6 месяцев - для тех, кто родился в период с 1 апреля по 30 сентября 1973 года;

минимальный стаж у таких пенсионерок должен составлять 18 лет и 6 месяцев. Для мужчин, работавших на вредных производствах, минимальный пенсионный возраст должен составлять 50 лет, а минимальный стаж с 1 апреля этого года увеличивается до 23 лет и 6 месяцев;

для женщин, которые работали на вредных работах ("список №2") пенсионный возраст составляет 53 года, если они родились до 31 марта 1968 года, и 53 года и 6 месяцев, если родились с 1 апреля по 30 сентября 1968 года.

минимальный стаж у таких женщин должен теперь составлять не менее 23 лет и 6 месяцев (у мужчин - 28 лет и 6 месяцев).

женщины, работавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, а также машинисты строительных, дорожных и погрузочных машин, могут выйти на пенсию после 55 лет при наличии стажа 23 года и 6 месяцев. Мужчины аналогичных профессий - после 55 лет при 29 лет стажа и больше.

В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа. А к 2028 году у пенсионера должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж меньше, на заслуженный отдых можно будет уйти в 63 года.

Если до 65 лет страховой стаж будет менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать. Вместо нее будет назначаться социальная помощь.

Напомним, что с 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.