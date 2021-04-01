На Донбасі день почався з ворожих обстрілів [ Редактировать ]
З ворожих обстрілів почался і нинішня доба на фронті. Неподалік Світлодарська і Золотого-4 окупанти відкрили вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новгородського - зі стрілецької зброї.
Минулої доби зафіксовано п'ять атак з боку противника. Втрат серед армійців немає - повідомили у штабі.
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