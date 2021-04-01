Втрат серед армійців немає - повідомили у штабі

З ворожих обстрілів почался і нинішня доба на фронті. Неподалік Світлодарська і Золотого-4 окупанти відкрили вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новгородського - зі стрілецької зброї.

Минулої доби зафіксовано п'ять атак з боку противника. Втрат серед армійців немає - повідомили у штабі.