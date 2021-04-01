Зачиняють школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками. В Києві посилюють карантин з понеділка - п'ятого квітня. Діятиме він до 2016.

А в Полтаві жорсткі обмеження запровадять вже від суботи. Сьогодні там на карантинний мітинг зібралися підприємці. Власники продуктових та непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних. До того ж, кажуть, вони не отримають допомоги від уряду, адже їхнє місто не в "червоній" зоні.

Тривають протести і в регіонах, які вже на карантинному замку. Працівникам ринку в Чернівцях пішли на поступки - дозволили торгувати. А в Ужгороді - на вулиці вийшли власники закритих крамниць та ресторанів. Мар'яна Мартин - докладніше.

Дозволити працювати вимагають підприємці Ужгорода під стінами обласної адміністрації.

Людмила Коршун, жителька Ужгорода:

Нам теж треба їсти, жити може хтось має якісь кошти, скажемо запаси, але не всі. Не всі тут в області контрабандисти прокурори, ми прості люди.

На Закарпатті жорсткий локдаун - в дії уже три тижні. Не їздить громадський транспорт, заклади харчування працюють "на винос". У Наталії кафе в центрі Ужгорода. Каже прибутки скоротилися настільки, що довелося попрощатися з персоналом. Тепер вона одна - і директорка, й офіціантка, й куховарка.

Наталія Шегеда, приватна підприємиця:

Був персонал, його потрібно було звільнити, працюємо тільки на виніс. Убитки колосальні.

У розпачі і власники магазинів. Розповідають закупили товар. Набрали кредитів, а як розраховуватимуться з боргами - не знають.

Ольга Рибчич, власниця магазину одягу:

Я навезла весняний одяг, в мене дитячий одяг. Навезла курточки. Зараз вже от потепліє, я не знаю коли нам дозволять відкрити, але я вклала кошти і в мене ті кошти лягли мертвим грузом.

Представники влади до мітингарів не вийшли, та п'ятьох представників до облради все ж пустили. Переговори вели за зачиненими дверима. Без журналістів. Мовляв - карантин.

Однак згодом чиновники таки вийшли і до преси.

Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА:

Ми дійшли певної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції про зміни до порядку карантинних обмежень, що стосуються червоної зони. Є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів.

Чергове засідання держкомісії з надзвичайних ситуацій заплановане на п'яте квітня. Тож до цього часу підприємцям точно доведеться зачекати.