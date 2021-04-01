Заважає співпраці із США: у Німеччині закликали припинити будівництво "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
У Німеччині укотре закликали припинити будівництво російського газогону "Північний потік-2". Таку думку - всупереч офіційній позиції Берліна - висловив координатор уряду з питань трансатлантичного співробітництва Петер Баєр.
Чиновник переконаний, що проєкт заважає оновленню співпраці між ЄС і Сполученими Штатами, адже Вашингтон виступає категорично проти газопроводу.
США запровадили санкції проти компаній-учасниць будівництва і постійно моніторять ситуацію у Балтійському морі. Газогін уже завершений на 95%.
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