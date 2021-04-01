В Україні знову зафіксували велику кількість смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 17,5 тисяч нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. І знову велика кількість смертей - 421.
Одужало понад 9,5 тисяч людей. Найбільша кількість нових випадків на Одещині - 1305.
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