Німецький чиновник закликає припинити будівицтво "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
У Німеччині вкотре закликали припинити будівництво російського газогону Північний потік-2. Таку думку, всупереч офіційній позиції Берліна, висловив координатор уряду з питань трансатлантичного співробітництва Петер Баєр.
Чиновник переконаний, що проєкт заважає оновленню співпраці між ЄС і Сполученими Штатами, адже Вашингтон виступає категорично проти газопроводу. США запровадили санкції проти компаній-учасниць будівництва і постійно спостерігають за ситуацією в Балтійському морі. Газогін уже завершений на 95%.
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