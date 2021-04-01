У Берліні посилили карантин: які додали обмеження? [ Редактировать ]
Без тесту ані кроку. У Берліні посилили карантинні обмеження. На шопінг, до перукаря чи косметолога тепер пускають лише із свіжим негативним тестом на коронавірус. Як це працює? І як часто жителі німецької столиці можуть тестуватися за рахунок держави - розкаже Тетяна Логунова.
Вхід у масці та зі свіжим негативним тестом на коронавірус - такі оголошення нині можна побачити на вході до всіх торговельних центрів і магазинів Берліна.
Їм нарешті дозволили працювати, але запровадили суворі правили для покупців. Кожен, хто захоче піти на шопінг, повинен у цей же день перевіритися на коронавірус. І не в домашніх умовах, а у центрі, де видадуть відповідний сертифікат. Без довідки - вхід заборонено.
Будемо робити тести, що ж вдієш. Мені шкода власників магазинів, у них буде менше клієнтів.
Я чула про ці правила, але не маю жодного уявлення, де тестуватися. Для людей, які не є активними користувачами інтернету - це проблема.
Записатися на тест можна не лише онлайн, а й за допомогою телефону. Центрів експрес-перевірки на коронавірус у Берліні - більше двох сотень. На антиген тестують переважно в аптеках, результат готовий через 15 хвилин. Раз на тиждень - ця послуга безкоштовна.
Без свіжого негативного тесту на коронавірус у Берліні не зайдеш не тільки до магазинів одягу чи електроніки. Відтепер сертифікат вимагають на вході до перукарень, косметичних салонів, музеїв та галерей. Тестуватися зобов'язані і співробітники цих закладів, які контактують з клієнтами. Щонайменше, двічі на тиждень.
Без довідок про відсутність ковіду поки пускають у супермаркети, аптеки, на пошту та у громадський транспорт. Втім, і тут правила стали жорсткішими. Звичайної медичної маски більше не достатньо. Потрібна маска із вищим ступенем захисту типу FFP2.
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