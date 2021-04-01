Австралийская звезда Эбби Доус показала откровенные кадры на своей странице в Instagram. В последнее время девушка активно постит фотографии.

За последнюю неделю в аккаунте девушки появились несколько серий фото в соблазнительных нарядах, однако самые "горячие" кадры в синем прозрачном комплекте она опубликовала накануне.

Ранее Доус примерила ярко-розовое бикини, в разноцветной сеточке.

Эбби является амбассадором бренда Fashion Nova, поэтому нехватки в пикантных нарядах она не испытывает.

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