Фитнес-модель поразила откровенными снимками белье [ Редактировать ]
Австралийская звезда Эбби Доус показала откровенные кадры на своей странице в Instagram. В последнее время девушка активно постит фотографии.
За последнюю неделю в аккаунте девушки появились несколько серий фото в соблазнительных нарядах, однако самые "горячие" кадры в синем прозрачном комплекте она опубликовала накануне.
Ранее Доус примерила ярко-розовое бикини, в разноцветной сеточке.
Эбби является амбассадором бренда Fashion Nova, поэтому нехватки в пикантных нарядах она не испытывает.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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