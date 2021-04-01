Рахунок на дні. Столиця в очікуванні повного локдауну. Вже з понеділка вільне життя киян поставлять на гальма. Працювати і вчитися знову доведеться дистанційно.

У транспорт пускатимуть тільки по спецперепустках і тільки тих, хто має стосунок до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто медиків, рятувальників, поліцейських та комунальників. А ще закриють дитячі садочки. І не тільки в Києві.

Чи готові українці до чергового карантинного "дня сурка", коли COVID-19, перекреслює всі плани? Питали наші кореспонденти.

Назад у суворий карантин. Із понеділка для більшості киян громадський транспорт знову стане недоступним. Їздити зможуть лише власники спецперепусток ті, хто працює у критично важливій для міста інфраструктурі. Приміром, медики, правоохоронці чи ті хто зайняті на виробництві продуктів харчування. Більшість людей повернення до жорсткого локдауну сприймають із розумінням.

- Я на пенсии так я не буду уже ходить только в магазин в аптеку в поликлинку, а так никуда. - У мене мама доросла уже і будем так казать шо дуже страшно. - А як будете їздити? - Не буду їздити.

- Є карантин, але люди не дотримуються його, тому взагалі то позитивно. - А як будете їздити? - У мене є велосипед тому якщо потрібно буде тому сяду на велосипед і поїду.

Та перспектива втратити роботу і гроші не менш страшна, ніж коронавірус.

На роботу треба людям якось їздити з нашою зарплатнею на таксі не виходить, у мене ж сусід він працює на державній установі і маю надію може він якось мені допоможе.

Буду сидіти дома і я не знаю просто воно якось частково, частково і потім посилюється ну вже зробіть зразу.

За спецперепустками працюватиме і столичний метрополітен. Там вже заявили - їхню наявність перевірятимуть на вході поліцейські. У мерії наголошують - нові карантинні правила можуть продовжити і після 16 квітня. Обмеження не торкнуться лише залізниці. Потяги курсуватимуть за звичним графіком, принаймні поки що.

Чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін, а відтак жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення

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Посилюють карантин і на Львівщині. Там лікарні заповнені вже на 80 відсотків. Відсьогодні дитсадки у Львові прийматимуть лише дітей, чиї батьки вимушені працювати під час локдауну.

Громадський транспорт вже у режимі спецперевезень, пільги на проїзд - скасовані. У місті закривають нічні клуби, а барам і ресторанам, що працюють на виніс, відтепер заборонено продавати алкоголь.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Тому ще це може генерувати додаткову кількість людей, і кожен соціальний контакт в сьогоднішніх умовах є критичним і на вагу людського життя. На сьогодні ми маємо в місті згідно з ранкової статистики - ліжкомісця зайняті.

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А от на Харківщині, де найскладніша ситуація із киснем у лікарнях, поки вирішили суворі обмеження не запроваджувати. Дистанційно навчатимуться лише середні і старші класи. А от молодша школа і дитсадки працюватимуть навіть, коли область почервоніє - заявляють у міськраді.

Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міськради:

Навіть якщо буде червона зона, дит садочки закриватись не будуть, і 1-4 класи будуть працювати. Бо ви всі молоді люди, ви всі маєте маленьких дітей, і це просто катастрофа. Ми уже навчилися здійснювати всі протиепід. заходи, які необхідні для того, щоб діти не захворіли.

У харківських ковідних лікарнях зайняті 60 відсотків місць. Але по всій області залишилося - усього 32 ліжка з киснем. За даними обласної адміністрації, в реанімаціях зараз - майже двісті пацієнтів.