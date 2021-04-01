Паспорт у смартфоні. Україна стала першою країною в світі, яка прирівняла цифрову копію документа до паперового та пластикового аналогів. Тепер, аби засвідчити особу, достатньо відкрити додаток у телефоні.

Та чи не скористаються таким ноу-хау шахраї? І чи безпечна система - з'ясувала Олена Логінова.

Без паспорта нікуди! Він потрібен всюди і на пошті, і в банку, і в касах продажу квитків, і навіть в лабораторіях. Забув - повертайся. Загубив - загалом історія довжиною в місяць. Але це все тепер у минулому!

Тепер не обов'язково всюди носити з собою пластиковий паспорт. Все, що потрібно, звичайний смартфон. У ньому і буде доступна електронна версія документа.

Україна стала першою державою в світі, яка узаконила цифрові паспорти і тим самим прирівняла їх у правах до пластикових та паперових. Ноу-хау - днями ухвалили депутати більшістю голосів. І назвали це справжнім проривом.

Єгор Чернєв, заступник голови Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації:

Наша ідея і наша мета, щоб жодні довідки, паперові документи не були потрібні. Щоб все. що нам було потрібно - це телефон з собою і цифрові документи в цифровому вигляді. Це зручно, це комфортно, це в тому числі знижує ризики корупційні.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Ви зможете через QR код, наприклад поділитись документами, надати цифрову копію і це спрощує процеси, це відкриває можливості, наприклад, відкривати рахунки в банку онлайн.

Спростити життя українцям - головна мета, кажуть у Мінцифри. Відомство - розробник відповідного додатку. Тестувати цифрові паспорти, кажуть там, почали ще минулого року.

Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України:

Вони виправдали себе і є майже 4.5 мільйонів людей які щодня користуються цими цифровими документами. відповідно вже прийшов час переходити на рівень закону.

Чи справді таке ноу-хау помітно полегшить життя українців і чи не скористаються цим аферисти? Про це трохи згодом. А поки розкажемо як оформити - цифровий документ.

Завантажуємо спеціальний мобільний додаток "Дія" на смартфон. Авторизуємося через банк. Далі система все робить сама - запит до міграційної служби і вуаля! Електронний паспорт в телефоні. І цілком безкоштовно. Але є нюанс - перетнути державний кордон з ним не вдасться. До того ж кажуть експерти, смартфони мають не всі.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Шановні, ви мабуть за межі Києва не виїжджаєте. Вся країна. У всій країні немає смартфонів у всіх у багатьох людей ще кнопочні телефони. Ви поїдьте в реальну країну. Збереженість данних, захист персональних даних як це все може потім кудись подітися ? Як воно буде працювати в реальному житті ? Ну наприклад ти приходиш в якусь інституцію і говориш у мене електронний паспорт. А тобі говорять а нам потрібен ксерокс для того, щоб підписати наприклад в банку.

Олена цифровим паспортом користується близько пів року. Каже, з ним неодноразово виникали проблеми.

У деяких магазинах працює, а в деяких ні. Якби всі магазини знали, що він має таку ж юридичну силу то це було б добре. У мене не вийшло додати свідоцтво про народження ні перше, ні друге.

Щоб електронний паспорт працював, застерігають експерти, спочатку мають злагоджено запрацювати всі державні інституції, зокрема правоохоронні та судові органи. В Мінцифри ж запевняють: про захист персональних даних подбали. Ними не зможуть скористатися шахраї. Бо усі установи підписуватимуть договори з Міністерством і матимуть персональний ключ.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України:

І вони не можуть просто взяти і своїм сканером відсканувати ваш QR-код чи штрих-код паспорту і дізнатися дані з нього - ні. По-перше, кожен з них підписує з нами документи, щоб ми знали хто це. Він називається Вендор, що це за Вендор, і тоді ми фіксуємо що це за відділення. наприклад якщо це різні торгівельні мережі, різних банків фіксується все повністю.

На повну потужність система запрацює наприкінці літа, повідомляють чиновники. Інстанціям поки надали адаптаційний час. Щоб призвичаїлись і не вимагали паперових документів.