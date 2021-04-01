В Україні стартував весняний призов на строкову службу. Триватиме він, згідно з указом президента до червня. До лав ЗСУ планують призвати близько 15 тисяч юнаків, віком до 27 років. Після прибуття до військової частини призовники пройдуть обсервацію, тривалістю 14 діб.

Не призиватимуть осіб, які здобувають освіту у виші на денній формі навчання та за станом здоров'я. Під час служби курсанти матимуть змогу отримати щеплення проти COVID-19 - розповіли у Генштабі.