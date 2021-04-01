Скандал у місті Южне на морському узбережжі. Там вирішують долю головної місцевої гордості спортивного комплексу "Олімп". Балансоутримувач "Одеський припортовий завод" відмовляється від нього, а Фонд держмайна пропонує варіант, який не влаштовує громаду. Де протиріччя? - з'ясував Андрій Анастасов.

Міжнародні змагання, заняття для дітей та дорослих, а ще професійні баскетбол, волейбол і вільна боротьба. Все це - спорткомплекс "Олімп" у Южному: місцевий центр соціального життя. Збудований коштом "Одеського припортового заводу" шістнадцять років тому, він і досі як новенький.

Віталій Розмеріца, заступник голови профкому АТ "Одеський припортовий завод":

Середина двухтысячных годов - это были очень хорошие годы для завода, завод самостоятельно.

Наразі ОПЗ не в змозі утримувати "Олімп", тож попросив Фонд держмайна забрати його. І все б нічого, але днями стало відомо: Фонд збирається розділити "Олімп" на спортивну споруду та готель "Еллада", який входить до його складу. А в подальшому здавати готель в оренду. Профком заводу шокований: адже це цілісний комплекс.

Віталій Розмеріца, заступник голови профкому АТ "Одеський припортовий завод":

Так этот комплекс задумывался, так он проектировался, и так он эксплуатируется до сих пор. Потому что проводить международные соревнования, не имея места проживания делегаций спортивных, судейских - ну, это согласно регламентам всех европейских кубков!

Про це кажуть і в громаді Южного: мовляв, без готелю спортивна арена приречена на занепад: адже втратить унікальність та можливість хоч якось заробляти. У міськраді навіть готові прийняти "Олімп" в комунальну власність, але за умови збереження єдиного майнового комплексу.

Лариса Шегида, керуюча справами виконкому Южненської міськради:

Звичайно, що наші фахівці робили вже розрахунки того, чи зможемо ми утримувати - зможемо: в нас сьогодні бюджет міста дозволяє, це не проблема. Проблема в тому, щоби він зберігся саме в тому вигляді, який він сьогодні є!

Занепокоєння жителів Южного дісталися й Верховної Ради. Нардепи вже звернулися до керівництва країни.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я в свое время был членом рабочей группы, которая еще в нулевые года готовила конкурс на приватизацию Припортового завода. Мы тогда прописывали в условиях, что инвестор должен сохранить социальную сферу. То, что этот спорткомплекс - это центр жизни и фактически жемчужина города. В нем играет БК Химик, который содержится за счет припортового завода, в нем занимаются горожане. Чтобы он не ушел в частные руки и сохранил доступность для горожан, и с точки зрения команды и простых граждан именно с этим связан запрос.

У самому Фонді держмайна підтверджують: справді розглядають можливість передачі готелю в оренду комерційним структурам, остаточне рішення ще не прийняте, розглядаються різні варіанти, але підкреслюють..

Олександр Славський, начальник регіонального відділення Фонду держмайна України в Одеській та Миколаївських областях:

Готель - це очевидно комерційна споруда, яка має використовуватись професіоналами, які вміють управляти готелями і це зазвичай бізнесмени. Наша мета в будь-якому випадку зберегти соціальне значення, спортивне значення, а ще й дати розвиток туризму, розвиток туристичних потужностей.

На позачерговій сесії Южненська міськрада ініціювала передачу спорткомплексу до комунальної власності. Тепер чекають на реакцію Фонду держмайна.